Wesley Sneijder ataca a los mexicanos y dice que Edson Álvarez y Jorge Sánchez "apestan"

ÁMSTERDAM, Países Bajos-. Wesley Sneijder, el talentoso exfutbolista holandés, se ha convertido en el enemigo de varios aficionados mexicanos de futbol, luego de que atacó a Edson Álvarez y Jorge Sánchez, los dos aztecas que militan en el Ajax.

Hace unos días, Sneijder había atacado con declaraciones a Edson Álvarez y Jorge Sánchez, pero después de recibir mensajes de varios aficionados mexicanos, el europeo volvió a lanzarse contra los exjugadores de Club América.

"No soy fanático de Álvarez. La semana pasada también dije algo de Sánchez. Mi buzón está lleno de mexicanos. No estaban contentos. No sé si los juegos del Ajax se transmiten por allá, pero pueden. También lo ven, ¿verdad? Que ambos apestan", dijo Sneijder en un programa en vivo.