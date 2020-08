"Watford tal vez me salvó vida": Elton John

INGLATERRA – Una leyenda viviente estaba a punto de apagarse al no tener motivos por el cual seguir adelante, pues al pasar una de sus etapas más lamentables y tristes de su vida, la celebridad británica, Elton John, confesó que el motivo principal que lo impulsó a reavivar su felicidad fue el dirigir al equipo del Watford, cuando era el dueño del equipo y el presidente a la vez.

John mostró un grato agradecimiento al tener la determinación de hacerse cargo de un equipo de Cuarta División en ese entonces, cuando más mal estaba, ya que aseveró el club fue el pilar más importante que “salvó su vida”, ya que desconoce que hubiera sido de él si eso no hubiera pasado.

"He sido presidente durante el peor período de mi vida. Años de adicción y depresión, de relaciones fallidas, malas decisiones, juicios y tormentos interminables. A lo largo de todo esto, Watford ha sido una fuente constante de felicidad para mí", añade, "si no hubiera tenido el club de futbol, Dios sabe qué me habría pasado. No exagero diciendo que Watford tal vez me salvó vida", declaró.