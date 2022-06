Vince McMahon renuncia a la WWE por escándalo amoroso e investigaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Otro escándalo de la WWE ha cobrado vida y ahora gira en torno Vincent Kennedy McMahon, presidente y director ejecutivo, pues ha decidido renunciar a su puesto gracias a que se está realizando una investigación en su contra.

La junta directiva del World Wrestling Entertainment Inc realiza esta investigación por la existencia de acusaciones acerca de un acuerdo secreto de una cantidad de 3 millones de dólares que el CEO pagó a una exempleada por su silencio, ya que se dice que ambos mantenían una aventura amorosa.

De acuerdo a un reporte de The Wall Street Journal, McMahon acordó un pago secreto a una exempleada que se desempeñaba como asistente legal en 2019. Este acuerdo, que se habría firmado en enero, fue para evitar que la mujer en cuestión hiciera comentarios despectivos o filtrara información de su relación con McMahon.

Además, esta investigación cuenta con otros acuerdos de confidencialidad que se han hecho a lo largo de los años, relacionados con denuncias de mala conducta de exempleados que también involucra a John Laurinautis, jefe de talentos de la WWE.

A través de un comunicado, la World Wrestling Entertainment señaló lo siguiente:

Vince McMahon también expresó que está dispuesto a cooperar para que la investigación se realice de la mejor manera.

Me comprometí a cooperar completamente con la investigación del Comité Especial y haré todo lo posible para apoyar la investigación. También me comprometí a aceptar los hallazgos y el resultado de la investigación, cualquiera que sea", comentó el ex "Chairman" de la compañía.