Vanessa Huppenkothen confiesa que fue víctima del bullying y que todavía sigue traumada

CIUDAD DE MÉXICO-. En medio del tema del bullying por la muerte de Norma Lizbeth, la adolescente de 14 años que fue asesinada a golpes por su agresora en Teotihuacán, Estado de México, Vanessa Huppenkothen reveló que ella llegó a ser víctima de acoso escolar.

La famosa periodista deportiva de ESPN y modelo mexicana, quien cuenta con miles de fans por su belleza, confesó en su cuenta de Twitter que sufrió bullying cuando era niña, algo que la dejó marcada de por vida.

"¿Sufriste bullying alguna vez? Recuerdo que un día me quedé dormida en la banca porque teníamos receso. Llegó una niña y me cortó todo el pelo… Sonó el timbre, desperté, me quise hacer una colita y mis manos solo sacaban todo mi pelo ya cortado… Me fui a llorar al baño… Sigo traumada"