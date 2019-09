"Valoramos la calidad de minutos, no la cantidad": Simeone

MADRID, España.- El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, aseguró este viernes que en el cuerpo técnico rojiblanco valoran "la calidad de minutos, no la cantidad" que juegan sus jugadores, y que puede haber futbolistas que sean "más importantes entrando 30 minutos" que jugando todo el partido.



"Siempre hemos intentado valorar la calidad de minutos, no la cantidad de minutos, yo entiendo que los jugadores quieren jugar todos pero posiblemente jugando 30 minutos algunos son mejores que jugando 90", aseguró Simeone en rueda de prensa en el Wanda Metropolitano.



El técnico hizo esta reflexión al ser preguntado sobre qué le falta para alcanzar la titularidad al mexicano Héctor Herrera, que ingresó en los últimos 15 minutos del partido contra el Juventus italiano y marcó un gol en sus primeros momentos como colchonero.



"En cuanto el trabajo de Héctor, como el de Felipe (Monteiro) que es el que menos ha jugado, como el de (Santiago) Arias que no ha jugado, están entrenando bárbaro, pero en este juego entran once, tenemos que elegirlos para ganar e intentar ganar", explicó.



"Pero tienen que entender que, como entrenador, son 90 minutos de juego y hay jugadores que posiblemente son más importantes entrando 30 minutos por sus características. En su momento fue (Ángel) Correa, ahora aparece más Vitolo que puede entrar para aguantar la pelota o romper el partido... Correa el año pasado entró más tiempo, Thomas puede jugar de segundo delantero y de centrocampista", añadió.



Para Simeone "intocable no hay ninguno" en su plantilla, y la única seguridad que pueden tener sus jugadores es estar "preparados para competir", ya que lo que él busca es tener "equilibrio" en ataque y defensa.