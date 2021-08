VIDEO: Ramón Urías le pega a Yankees su quinto home run de la temporada en MLB

NEW YORK, EU-. Ramón Urías no ha dejado de destacar con el bat y el pasado lunes conectó contra Yankees de New York su quinto home run de la temporada en MLB, para colaborar en el triunfo de Orioles de Baltimore.

En Yankee Stadium y contra Andrew Heaney, el pitcher recién llegado a New York, Ramón Urías celebró como visitante su quinto batazo de cuatro estaciones en esta temporada 2021 de Grandes Ligas, la cual es la segunda para el mexicano.

Sin corredores en base y en la cuarta entrada, el sonorense le hizo contacto a un lanzamiento rompiente bajo y mandó la pelota detrás de la barda, entre el jardín izquierdo y central, para poner el juego 4-0.

Como sexto en el orden al bat de Baltimore, el sonorense tuvo una jornada de 3-1 y anotó dos de las siete carreras con las que los Orioles superaron a Yankees en el Bronx.

Los números de Ramón Urías esta temporada

El nacido en Magdalena llegó a cinco cuadrangulares, a 25 carreras producidas y a 21 anotadas, además de que su promedio de bateo se puso en .284.