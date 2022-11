VIDEO: ¿Por qué es Qatar la sede de la Copa Mundial de Fútbol 2022?

QATAR.- El próximo 20 de noviembre empezará una vez más una de las fiestas deportivas más grandes de la historia: la Copa Mundial de Fútbol. Sin importar cuantas ediciones se lleven a cabo, los aficionados del deporte siempre estarán igual de emocionados por saber si la selección que les representa podría llevarse la victoria.

El mundial de este año posee algunas particularidades que lo diferencian de pasadas ediciones. Para empezar, es la primera vez que la casa anfitriona de la Copa será en un país arabe, siendo Qatar el elegido para albergar hasta 40 mil espectadores. Por otra parte, también resulta excepcional que se realice a fin de año, pues la costumbre era celebrarlo en el verano boreal.

Fue a finales del 2010, que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció que Qatar sería la sede de la Copa Mundial del año 2022. La decisión causó incomodidad en algunos expertos y aficionados, pues Qatar se encuentra situada en el desierto y no posee una tradición futbolística. Además, organizaciones civiles condenaron que le dieran esta oportunidad a un Estado con una monarquía de corte absolutista que promueve la discriminación a la mujer y la persecución de minorías sexuales.

Qatar dio un paso más en su intento de ganar relevancia mundial

Aunque la decisión de la FIFA sea objeto de criticas hasta hoy en día, no se puede negar que Qatar cuenta con un impresionante 12% de las reservas mundiales de gas natural, lo que lo posiciona como uno de los países más ricos del planeta. Además de que su situación geográfica le otorga una ventaja estratégica, pues se ubica justo entre Arabia Saudita y la República islámica de Irán.

Sin embargo, esto solo hizo enfurecer más a los detractores, pues refleja que el dinero y el poder pudieron más en la decisión de los organizadores. En este sentido, multiples individuos y colectivos han expresado el deseo de boicotear dicho evento. En Alemania, propietarios de bares y restaurantes han advertido que no realizarán transmisiones de ningún partido como forma de protesta.

Las acusasiones de corrupción han sido arduas, no obstante, no parecen haber afectado en gran medida al evento ni a la percepción de Qatar, sino todo lo contrario. Qatar dio un paso más en su intento de ganar relevancia mundial, pues el convetirse sede del evento futbolistico más importante del planeta le ha colocado en el mapa y esto puede ayudarle a consolidar lazos con multiples países que antes no habían volteado a verlo.

