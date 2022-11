Así llega México al Mundial de Qatar 2022: Victoria contundente en amistoso y posible convocatoria de Martino

En el Municipal de Montilivi, ubicado en Girona (España), el combinado de México dirigido por el entrenador argentino Gerardo Martino disputó su penúltimo partido amistoso de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, al enfrentarse a su similar de Irak, y no tuvo problemas para vencerlo 4 a 0, con goles de Alexis Vega (4'), Rogelio Funes Mori (48'), Jesús Gallardo (66') y Uriel Antuna (91').



La selección “Tricolor” se midió ante un conjunto escaso de técnica y jerarquía, que no dirá presente en la gran cita futbolera, y llega de la mejor manera al último encuentro preparatorio frente a Suecia, en el mismo escenario, antes del debut mundialista ante Polonia, el martes 22 de noviembre, recuerda tambien que aquí podras revisar los resultados en vivo de la Copa del Mundo 2022



El combinado comandado por el “Tata”, rosarino de 59 años, formará parte del Grupo C donde además de los polacos aparecen Argentina y Arabia Saudita, buscando como objetivo principal clasificarse a los octavos de final del certamen en medio de las críticas que los fanáticos le vienen propinando al DT del “Tri” por su bajo desempeño.



Es debido a ello que el seleccionador buscará que la delegación de 26 futbolista sea lo más completa posible, y si bien ha admitido que la tiene prácticamente definida, aún puede haber alguna sorpresa de última hora.



De acuerdo con información de David Medrano de TV Azteca, los cinco sacrificados sobre los 31 que han viajado a España serían Erick Sánchez de Pachuca, Jesús Angulo de Tigres, Diego Lainez del Sporting Braga y Santiago Giménez del Feyenoord, además de Jesús Tecatito Corona del Sevilla, de quien ya se había confirmado su baja por medio de un comunicado, luego de que no pudiera recuperarse de su lesión de tobillo y peroné.



De esta forma, el delantero Raúl Jiménez, del Wolverhampton, formaría parte del equipo mexicano en Qatar 2022 pese a que viene estando en duda por su pubalgia: todo parece indicar que el “Tata” se la jugará por su recuperación a tiempo para poder aprovecharlo.



El próximo lunes 14 de noviembre es la fecha límite que ha planteado la FIFA para poder presentar la lista final de 26 citados para la Copa del Mundo, por lo que a continuación repasaremos la probable de México.



Porteros: Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota



Defensas: Kevin Álvarez, Edson Álvarez, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Jorge Sánchez, Johan Vásquez.



Mediocampistas: Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Luis Chávez, Andrés Guardado, Erick Gutiérrez, Héctor Herrera, Orbelin Pineda, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Alexis Vega.



Delanteros: Rogelio Funes Mori, Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Henry Martín.