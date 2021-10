VIDEO: José Ramón le dice "estúpido" a David Faitelson en vivo y discuten

CIUDAD DE MÉXICO-. Una nueva polémica protagonizaron José Ramón Fernández y David Faitelson en un programa en vivo de ESPN, mientras discutían del torneo Apertura 2021 de Liga MX.

La situación se calentó cuando David Faitelson habló sobre el mal momento de Pumas, y fue en ese momento cuando José Ramón Fernández se calentó y le lanzó un insulto a su compañero.

"Naciste de milagro y como dijo Peláez, ¡eres un estúpido!", comentó José Ramón Fernández al aire, lo que ocasionó que los otros tres periodistas rieran.

"Estábamos bien, José Ramón, no es para que me digas así, con todo respeto", contestó seriamente Faitelson, a lo que 'Joserra' dijo "Es una falta de respeto a Pumas total y absoluta de tu parte".

Y siguió la discusión entre José Ramón y Faitelson

"No es para que me digas así, José Ramón", repitió Faitelson, por lo que Fernández respondió "Lo dijo Peláez, yo no lo dije, yo lo acabo de repetir porque le estás faltando el respeto a los Pumas", respondió 'Joserra', por lo que la discusión se alargó todavía más.

Por su puesto, se hizo viral en las redes sociales

El video de la discusión entre los dos famosos periodistas de ESPN se hizo viral en las redes sociales, algo muy común en los debates entre José Ramón Fernández y David Faitelson.