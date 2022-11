VIDEO: Detienen a Facundo en Qatar por actuar como limpiaparabrisas

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el mundial de Qatar se han dado a conocer noticias de todo tipo y las polémicas son las que nunca pueden faltar. No sólo la Selección Mexicana es el centro de la atención del país mexicano, pues otras celebridades se han robado las miradas en lo que concierne a la gran fiesta deportiva.

Un personaje de la cultura popular mexicana es el conductor de Televisa Facundo, quien ha sido encargado de cubrir todo lo referente al Mundial de Qatar 2022, siendo una de las grandes apuestas cómicas de la televisora.

Hace unos días, el irreverente presentador causó sensación al pasearse por tierras qataríes a bordo de una especie de alfombra mágica, un acto que muchos consideraron peligroso por las costumbres tan tradicionales de aquel país. Pero ahora, Facundo decidió llevar las cosas un poco más lejos y se transformó en un limpiaparabrisas para trabajar en las calles de la ciudad de Doha.

No salió como esperaba

Como era de esperarse, la broma no salió como esperaba y aunque al principio no tuvo mayor problema en desempeñar sus actividades, minutos más tarde se encontró con un conductor que no lo recibió muy bien y explotó contra Facundo luego de que limpiara su coche sin su consentimiento.

El sujeto se molestó tanto que llamó a la policía y, casi de inmediato, aparecieron en el lugar para llevarse detenido al mexicano. En el video que fue transmitido por la señal de Televisa, se puede observar a Facundo sentado al lado de una patrulla, incluso se le oye decir: "¡Creo que ya valió Bertha!".

Aunque no se puede ver el momento de su detención y se desconoce lo que pasó después, muchos creen que el conductor sí llegó a pisar la cárcel y otros tantos que la reacción del hombre y la llegada de la policía fue completamente planeada; sin embargo ha seguido publicando contenido en sus redes sociales.

Las ocurrencias de Facundo le han valido, no sólo el reconocimiento del público, también cientos de felicitaciones, pues consideran que el ingenio que tiene apenas está siendo aprovechado.

