VIDEO: Amaury Vergara, dueño de Chivas, le niega saludo a José Luis Higuera enfrente de todos

PACHUCA, México-. Amaury Vergara, el presidente y dueño de Chivas e hijo de Jorge Vergara, demostró no llevarse para nada bien con José Luis Higuera, quien fue director general del 'Rebaño Sagrado' por cuatro años.

Mientras Amaury Vergara firmaba autógrafos en los eventos del Salón de la Fama de Pachuca, Higuera se acercó para saludarlo, pero el propietario de Chivas no solo lo dejó con la mano estirada, sino que también le advirtió que no se le vuelva a acercar.

"Amaury, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte", dijo Higuera, a lo que Amaury Vergara respondió "No, no me saludes tú. Es más, no te me vuelvas a acercar nunca más, cabr…", frente a varias personas presentes.

Ayer en Pachuca Amaury Vergara y José Luis Higuera se encontraron y así fue la reacción del rojiblanco.����#Chivas #Higuera #Vergara #AmauryVergara #Pachuca pic.twitter.com/2c8YT4sHvY — Universal Sports Media (@OficialUSM) March 16, 2022

Luego de ver la reacción de Amaury Vergara, el actual presidente de Atlético Morelia de la Liga Expansión MX se rió, se alejó mientras veía su celular y contestó "Órale".

Relación entre Amaury Vergara y José Luis Higuera, dañada desde hace años

Los problemas entre Amaury Vergara y José Luis Higuera prácticamente iniciaron cuando Jorge Vergara puso a su hijo como parte de la directiva tapatía, quienes no coincidieron en la toma de decisiones y esto ocasionó el inicio de diferencias.

Cuando Amaury Vergara tomó la presidencia de Chivas, tras el fallecimiento de su padre, destituyó por completo a José Luis Higuera, en julio del 2019.