Querétaro vs Atlas: ¿Por qué Jorge Vergara exigía la desaparición de las barras?

GUADALAJARA, México-. Jorge Vergara, el fallecido empresario mexicano que mantuvo a Chivas como un equipo protagonista de Liga MX cuando fue presidente, fue alguien que, en su momento, exigió la desaparición de las barras.

Fue en 2014 cuando Jorge Vergara, mientras era el presidente de Chivas de Guadalajara, pidió la eliminación de las barras bravas, sobre todo porque las consideraba "foco de infiltración".

"No importa si son bien portadas, que se acaben las barras. No son necesarias y lo único que son es foco de infiltración, y no digo que todos los chavos sean malos, pero se les infiltran los malos y son los que salen perjudicados a final de cuentas", dijo Jorge Vergara hace ocho años.

Jorge Vergara siempre tuvo razón sobre las “barras” pic.twitter.com/5bqF5vTj0E — Iván López Elizondo (@LopezElizondo11) March 7, 2022

Adolfo Ríos, directivo de Club Querétaro, denuncia infiltrados en la barra del equipo

Luego de los actos de violencia ocurridos en el Estadio Corregidora el pasado sábado, el director general de Club Querétaro, Adolfo Ríos, aseguró que la gran mayoría de la barra de los Gallos Blancos se mantuvo en el lugar cuando sucedió la riña.

"Nuestra barra se mantuvo en un 80 por ciento en su lugar, lo que me queda claro es que hubo aficionados con otro propósito. No estoy disculpando a nadie, pero sí hubo gente ajena a la barra que tuvo mucho qué ver en esto", explicó el ahora exdirectivo, pues fue desafiliado.