VIDEO: 'Alacrán' Berchelt es brutalmente golpeado en su regreso al ring por Nakathila

LAS VEGAS, EU-. Miguel 'Alacrán' Berchelt volvió al ring después de ser noqueado por Óscar Valdez en febrero del año pasado, pero el regreso del mexicano al cuadrilátero no fue el esperado para él.

Aunque 'Alacrán' Berchelt llegó como súper favorito para su pelea contra Jeremiah Nakathila celebrada el pasado sábado, el mexicano fue maltratado y brutalmente golpeado por el africano, en combate de peso ligero.

En apenas el tercer round, Nakathila mandó a la lona al nacido en Cancún con un veloz jab de izquierda en un contragolpe. Más adelante, el africano le tumbó el protector bucal a Miguel Berchelt con un poderoso derechazo.

Después de seis muy complicados y sufridos rounds para el excampeón mundial mexicano, el referee tomó la decisión de detener la pelea, por lo que el 'Alacrán' sufrió la derrota por nocaut técnico, en su debut en las 135 libras.

'Alacrán' Berchelt quería seguir peleando: "No sé por qué la paró"

"Estaba listo para seguir, soy un guerrero mexicano. El referee no sé por qué la paró. Yo estaba bien, quería seguir en la pelea pero él ya no me dejó salir, entonces el referee es la máxima autoridad y hay que respetar su decisión", declaró Berchelt.