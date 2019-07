VIDEO: Martino encerrado a solas en el México vs Haití

PHOENIX, Arizona.- Gerardo Martino se encuentra en un lujoso palco en el grandioso estadio State Farm, desde donde verá el juego entre México y Haití, al estar suspendido por doble tarjeta amarilla.

Desde la conferencia de prensa al término del juego ante Costa Rica, el "Tata" dijo estar afectado por su suspensión y lo refrendó ayer, antes del juego ante los caribeños.

"Me pone mal no estar en el juego", y la verdad es que se notó porque el semblante no fue el mejor, o quizá se enteró de que Argentina estaba siendo derrotado por Brasil en la Copa América.