¡Una leyenda! Congreso de Texas entrega reconocimiento a 'Perro' Bermúdez por su trayectoria

ARLINGTON, EU-. Enrique 'Perro' Bermúdez ya está en sus últimos años detrás los micrófonos y el famoso cronista mexicano ya está recogiendo sus cosechas, quien fue reconocido por el Congreso de Texas, en los Estados Unidos.

La tarde del pasado sábado, previo al partido amistoso entre México y Nigeria celebrado en Arlington, Texas, el 'Perro' Bermúdez presumió el reconocimiento que recibió por sus más de 45 años de trayectoria.

"El Congreso de Texas me acaba de hacer este reconocimiento inmerecido. Me siento muy orgulloso. Imagínese usted que gente que lucha socialmente por latinos, mexicanos, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, colombianos, me otorguen este reconocimiento. Me siento muy feliz, muy honrado"

El Congreso de Texas reconoció la gran trayectoria de @enriquebermudez, como una de las voces más emblemáticas de la narración deportiva ������������



El Perro no puede ocultar su emoción y su corazón late fuer por la gira del #UltimoMundialDelPerro ���� pic.twitter.com/PSR9USYZ3E — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 28, 2022

"El aprecio lo llevo en el corazón, porque es algo que sin duda te da la energía para seguir luchando y peleando en lo que será mi última Copa del Mundo en Qatar 2022, que no es mi retiro, eh, todavía vamos a chambear un poquito más", dijo Bermúdez.

¿Qué dice en el reconocimiento que recibió el 'Perro' Bermúdez?

En el reconocimiento que le entregó el Congreso de Texas al 'Perro' Bermúdez y que está firmdo por Victoria Neave Criado, se narra la vida y la trayectoria del cronista originario de Tampico, Tamaulipas, además de que se le reconoce por su manera de narrar.