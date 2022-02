'Perro' Bermúdez no quiere que TV Azteca transmita Selección Mexicana, solo Televisa, por este motivo

CIUDAD DE MÉXICO-. Uno de los principales narradores de TUDN (Televisa Deportes) es Enrique 'Perro' Bermúdez, quien no está para nada de acuerdo en que su televisora comparta con TV Azteca los derechos de transmisión de Selección Mexicana.

Desde hace años ha existido una rivalidad de raiting entre Televisa Deportes y TV Azteca en los partidos del 'Tri', pero el 'Perro' Bermúdez no le ve caso en que las dos televisoras más importantes del país ofrezcan el mismo producto.

"La competencia es muy sana. No estoy para nada de acuerdo en que Televisa les dé a la selección, porque en aquel tiempo la competencia era esa; ellos tenían sus equipos y nosotros los nuestros y ahí era el pique. Ahora tienes el mismo producto, entonces, ¿Dónde está la competencia?"

"Claro, ellos tienen su público, nosotros el nuestro, pero la pregunta clara no, no estoy de acuerdo. Entiendo perfectamente bien que esto es lana. Si Televisa paga mucho dinero por derechos para algún evento y puede revendérselo a Azteca para recuperar su inversión se entiende, pero a mí no me gusta", opinó el experimentado Enrique Bermúdez.

¿Cómo se lleva el 'Perro' Bermúdez con Christian Martinoli y compañía?

El 'Perro' Bermúdez habló de su relación con los miembros de Azteca Deportes, como Christian Martinoli y Luis 'Doctor' García, quien dijo llevarse muy bien con ellos.

"Con Martinoli me llevo muy muy bien, hicimos una campaña que tuvo un exitazo en Miami. Yo desde chavo lo conocí y nos llevábamos bien, por ahí tuvimos unos piquesitos pero es un gran tipo. Con Luis García me he llevado siempre muy bien. Yo creo que es un equipo sencacional el de ellos”, platicó Bermúdez.