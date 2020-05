Un TikTok sería el motivo por el cual Götze se irá del Dortmund

Después de darse a conocer que Mario Götze no seguirá en el Borussia Dortmund la próxima temporada, The Sun indicó que el motivo no tendría que ver con lo deportivo.

Según revela este medio inglés, el alemán, activo en la red social TikTok, habría hecho una publicación que no fue del agrado de la directiva del equipo.

El post en cuestión presenta al centrocampista y a su pareja, Ann-Kathrin, en el que ambos intercambian su ropa y el futbolista termina el video luciendo un vestido de ‘animal print’. Dicha acción no le gustó a los dirigentes del Dortmund, quien antes de esta situación ya veían complicado extender el contrato del jugador.

Götze cuenta con 122 mil seguidores en TikTok, y sus publicaciones suman alrededor de cuatro millones de reproducciones.

El ex seleccionado teutón podría dejar la Bundesliga por primera vez en su carrera, pues equipos de la Premier League y la Serie A buscan hacerse de los servicios del artífice del campeonato de Alemania en el Mundial de Brasil 2014.