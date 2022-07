UFC Long Island tendrá pelea estelar mexicana entre Brian Ortega y Yair Rodríguez: Dónde, cuándo y a qué hora ver

NEW YORK, EU-. La UFC Long Island a celebrarse este sábado 16 de julio será histórica para los aficionados mexicanos de las artes marciales mixtas, pues la pelea estelar del evento será entre Brian Ortega y Yair 'Pantera' Rodríguez.

Los dos peleadores mexicanos, quienes han presumido una amistad a lo largo de sus carreras, se convertirán en rivales en le octágono de UFC Long Island, para su combate de 145 libras pactado a cinco rounds.

El combate estelar entre mexicanos será aproximadamente a las 2:00 pm (centro de México) y 12:00 pm (Pacífico), aunque todo dependerá del resto de las peleas de la cartelera. El evento será transmitido por Fox Sports Premium.

México en todo lo alto���� Tenemos estelar de contendientes buscando acercarse más a la gloria en peso pluma�� Quien se la lleva⁉️ #UFCLongIsland @BrianTCity vs @panteraufc pic.twitter.com/K94ys0yKF0 — UFC Español (@UFCEspanol) July 15, 2022

¿Cómo llegan Brian Ortega y Yair Rodríguez al combate?

Nacido en Los Ángeles, California, pero de padres hermosillenses, Ortega subirá al octágono con récord de siete victorias y dos derrotas en Ultimate Fighting Championship. Por su parte, el originario de Parral, Chihuahua, llegará con marca de ocho triunfos y par de descalabros.

El resto de la cartelera de UFC Long Island

Antes del duelo de Brian Ortega vs 'Pantera' Rodríguez, UFC Long Island tendrá otros enfrentamientos: Michelle Waterson vs Amanda Lemos, Li Jingliang vs Muslim Salikhov, Matt Schnell vs Su Mudaerji, Shane Burgos vs Charles Jourdain y Lauren Murphy vs Miesha Tate.

Fecha: Sábado 16 de julio

Hora: Aproximadamente 2:00 pm (centro de México) y 12:00 pm (Pacífico) la pelea estelar

Canal: Fox Sports Premium