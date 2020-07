Tyson presume su mejor versión física después del retiro; perdió 31 kilogramos

ESTADOS UNIDOS – El terror del boxeo está de vuelta y aunque es solo para hacer combate de exhibición para ayudar a la beneficencia, Mike Tyson se lo está tomando muy enserio, ya que por medios de videos y fotografías el expugilista más temido de los noventa ha exhibido su radical cambio físico.

Tyson le da crédito a su extraordinaria condición física a las duras sesiones de prácticas que ha estado haciendo desde hace meses atrás, después de que hizo el anuncio público de su intención de volver a subir a un cuadrilátero, por lo que ha vuelto a mostrar aquella musculatura que presumía en sus mejores años como pugilista.

Aunque aún no se hace oficial quien sería el que le daría la bienvenida a Tyson después de más de 15 años del retiro sin ponerse los guantes, Evander Holyfield es el nombre más sonado entre los medios para protagonizar una tercera contienda, a pesar de ser de exhibición.

Además Tyson ha presumida su gran baja de peso por las redes sociales, ya que después de que no regresó al boxeo tuvo un gran descuido físicamente, por lo que ascendió de tonelaje drásticamente, sin embargo, ahora todo es diferente y se ve a un “Iron” renovado y listo para brindar un gran show en su regreso.

"He estado entrenando, boxeando y me siento muy bien. He bajado de 289 libras a 220 y me siento en plena forma", expresó.