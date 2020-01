Tuitero dijo hace 8 años que Kobe Bryant moriría al estrellarse en un helicóptero

LOS ÁNGELES.-En ocasiones parecería que las redes sociales no tienen límites y no dejan de sorprendernos.

Tras el deceso de la leyenda de la NBA, Kobe Bryant, volvió a aparecer un tuit de hace ocho años de un usuario.

El usuario de nombre .Noso tuiteó hace ocho años que el histórico jugador de los Lakers moriría en un accidente de helicóptero.

"Kobe is going to end up dying in a helicopter crash (Kobe morirá en un accidente de helicóptero”)", se puede leer en la publicación.

Después de confirmarse la muerte de "Mamba Negra" el tuit volvió a ser retomado por diversos usuarios.