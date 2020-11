"Tuca" Ferretti suelta su rabia contra el arbitraje

MÉXICO - Ricardo Ferretti es directo, el técnico de los Tigres culpa a la comisión arbitraje y directamente le dice a Arturo Brizio que el VAR “quiso equivocarse y perjudicar a su equipo”.

“Del arbitraje no me gusta hablar, no entiendo al VAR, pero en el segundo gol que anotamos…”.

El Tuca se enojó: “Se dice que en un gol, un penalti, se revisa, y el segundo gol es legítimo, y lo que se espera por lo menos es una revisión del árbitro o el VAR para avalar si es o no es… Hoy cometen una equivocación muy grande. Nos mandan al repechaje, y le quitan un título de goleo a un jugador”.

El gol anulado fue de André-Pierre Gignac, “y nos afecta en el marcador final y en la clasificación de una Liguilla. Hoy le digo a (Arturo) Brizio, no estoy contra el arbitraje, siempre lo apoyo, pero hoy se equivocaron y quisieron equivocarse”.

-¿Por qué dice que quisieron equivocarse contra Tigres?

“Cuando hay una expulsión, el árbitro va y se revisa; cuando hay un penalti, el arbitro va y revisa. Cuando hay un gol el arbitro escucha y revisa… Por qué carajo hoy no lo hicieron”.

Y remató. “Hoy tuvimos muchas ocasiones de gol, pero fallamos y cuando le metimos nos lo anularon mal”.