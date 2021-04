'Tuca' Ferretti dirá adiós a Tigres al finalizar el torneo

Monterrey, Nuevo León.- La era de Ricardo Ferretti al frente de Tigres llegará a su fin después de once años.

El director técnico brasileño confirmó este día en conferencia de prensa que saldrá de la institución al finalizar el torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX.

De esto no hay tema más que terminando la temporada, es definitivo, punto y no vuelvo a dar comentario. Voy a trabajar hasta donde el equipo llegue. Por ahora quiero hacer planes a corto plazo, el sábado y no más”, dijo el “Tuca” Ferretti.