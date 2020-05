‘Travieso’ Arce recordó ser 'levantado' para asistir a fiesta con capos del narco 

El ‘Chapo’ Guzmán y el ‘Mayo’ Zambada son algunos de los nombres que se encontraban en una fiesta a la cual Jorge ‘Travieso’ Arce habría sido llevado tras ser ‘levantado’ por un grupo de ‘policías’.

Así lo relató el mismo púgil durante una entrevista para el canal de YouTube del comentarista deportivo Javier Alarcón, quien recordó ese episodio ocurrido por ahí del año 2003.

En ese entonces, el ex boxeador había participado en el reality show ‘Big Brother’ y su fama se encontraba en su máximo punto.

Arce explicó que unas personas disfrazadas de policías lo llevaron a un sitio, al cual accedió a ir pues temía por su vida, y al arribar observó que se encontraban “todos los nombres que uno se pudiera imaginar”.

Un día me hicieron la parada, me llevaron, me vendaron los ojos y me dijeron que me querían saludar y que no me iba a pasar nada. Fui, ni modo que decir que no, y saludé a toda la gente. Todos los nombres que te puedas imaginar ahí estaban. Cuando saludaba pensaba 'yo lo he visto' mientras me decían 'campeón, te queremos, prepárate, cuídate que te apostamos'", relató.