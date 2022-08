'Travieso' Arce abre su quinta cuenta de Twitter; promete ya no pelear

HERMOSILLO, México-. Jorge 'Travieso' Arce no solo cuenta con cinco títulos mundiales en su carrera como boxeador, sino también con la misma cantidad de cuentas de Twitter, quien abrió una más.

El pasado martes, el exboxeador sinaloense abrió su quinta cuenta de Twitter y prometió ya no pelear para no perderla, pues dijo que, en vez de eso, bloqueará y denunciará a los usuarios que lo insulten.

"He perdido cuatro cuentas de Twitter y esta es la quinta, y no hay quinto malo. Les pido que me echen la mano, que compartan este video para recuperar mis seguidores y ahora sí prometo no pelear con nadie"

Buen día ☀️ mi raza, esta es mi quinta cuenta, y no hay quinto malo, prometo no pelear con nadie, y automáticamente bloquear, y denunciar, dale RT y comentame para recuperar mis seguidores muchas gracias @terrible100 @Faitelson_ESPN @ChavaESPN @RenatoBermudez @gueronieves pic.twitter.com/h1ca11Q8wm — Jorge Arce (@traviesoarce27) August 30, 2022

"Automáticamente el que me ofenda, automáticamente bloqueado, eliminado y denunciado. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Ayúdenme a compartir este video para recuperar mis seguidores", dijo Jorge Arce en su video.

'Travieso' Arce y su carrera como boxeador profesional

El nacido en Los Mochis inició si carrera en 1996 y se retiró en 2014, quien de 75 combates profesionales ganó 64 (49 por nocaut), perdió ocho (cinco por KO) y empató dos.

Te puede interesar: Se burlan de Jorge 'Travieso' Arce por decir que le da pánico la lluvia de Hermosillo