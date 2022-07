Se burlan de Jorge 'Travieso' Arce por decir que le da pánico la lluvia de Hermosillo

HERMOSILLO, México-. Algo que disfrutan muchas personas, sobre todo en Hermosillo, Sonora, o en ciudades donde abunda la sequía, son los días de intensa lluvia, pero eso es algo que le causa gran miedo a Jorge 'Travieso' Arce.

El famoso exboxeador mexicano, recordado por ser campeón en cinco divisiones de peso, no la pasó para nada bien la tarde del pasado domingo, cuando en Hermosillo, donde actualmente reside, cayó una fuerte tormenta.

"No tienen idea el miedo que le tengo a la lluvia, me genera un pánico tremendo; me vine a vivir a Hermosillo porque según aquí nunca llueve, y acaba de caer un aguacero que ya me dieron ganas de regresarme a mi casa. Estoy en shock, no puedo, ¿qué hago?", escribió Jorge Arce.

'Travieso' Arce reveló el intenso miedo que le tiene a la lluvia.

Usuarios de Twitter intentan burlarse de 'Travieso' Arce

Algunos usuarios aprovecharon el momento para intentar burlarse del 'Travieso' Arce al preguntarle si le gusta "ver gotas", en forma de albur, pero el exboxeador salió con una mejor respuesta, al responder "ver gotearte". "Después de tanto golpe... ve nada más cómo quedaste", le escribió una persona.

De igual manera, algunos de sus seguidores le dijeron que podría tener una fobia relacionada a la lluvia (ombrofobia) y otros compartieron su sentir.