Tom Brady asegura que el retiro es “bastante improbable” tras caer ante Titans.

Después de la derrota que los Patriotas de Nueva Inglaterra sufrieron en el partido por el comodín ante los Titanes de Tennessee, la prensa cuestionó a Tom Brady sobre su posible retiro, pues su contrato está por llegar a su fin.

"Diría que es bastante improbable... Espero que sea poco probable", expresó el mariscal de campo al finalizar el encuentro.

¿Quién sabe lo que depara el futuro? Amo a Patriots, estoy muy bendecido, pero no sé lo que depara el futuro, y no voy a tratar de predecirlo. Me encanta jugar al futbol. Me encanta jugar para este equipo. Así que lo tomaremos día a día”, manifestó Brady.