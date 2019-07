Tiburones Rojos sigue en deuda con su plantel

XALAPA, Veracruz.- Fidel Kuri, dueños de los Tiburones Rojos de Veracruz, no ha pagado los adeudos con cuerpo técnico y jugadores que le ganaron su respectivo caso en la Comisión de Controversias, pero ha prometido que la próxima semana ahora sí, "liquidará"...

Uno de los jugadores del actual plantel de los Tiburones dijo a EL UNIVERSAL Deportes, que tenían entendido, "que hacer vienes debían pagar, pero según me dicen hoy les llegó un aviso de la Asociación de Futbolistas donde les dijo que será hasta la próxima semana cuando liquiden a todos, que la Federación (Mexicana de Futbol) ya tiene garantizado el dinero".

Aunque la verdad, "no les creo nada... A los que estamos aquí nos deben dos meses del torneo anterior, y toda la pretemporada... Y no se ve para cuándo".

La principal deuda que tenía la directiva de los Tiburones era con el técnico Memo Vázquez y sus auxiliares, "y con otros jugadores que ya no están como la Palmera (José Rivas) creo que le deben 5 meses y el premio por mantenerse en Primera, y a Guido Milán le deben hasta 10 meses y el premio".

Ese premio por lograr la salvación en la campaña 2017-2018, era de alrededor de dos meses y medio de sueldo, 20 millones de pesos.

La realidad es que los jugadores de los escualos ven que hay "algo raro ahí. Toda la vida ha sido lo mismo, no sabemos porque no lo desafilian, nosotros nos estamos aguantando, pero todo lo que se maneja es muy raro. ¿Por qué le dieron la prórroga? ¿Por qué los descansaron la primera jornada? Según sabíamos o pagaba el viernes o no jugaba, pero ahora ya no... La verdad es que les parece que no les conviene hacer enojar a Kuri".