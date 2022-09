Temporada 2022 de la NFL, sorpresa a la vista

Algunos dicen que ya hemos perdido la capacidad de sorprendernos pero, en los últimos años, el deporte se ha encargado de recordarle al mundo lo bello de maravillarse con historias que se salen del guion y se convierten en narraciones épicas para la posteridad.

Como Andy Ruiz noqueando a Anthony Joshua, como Atlas y Cruz Azul rompiendo sequías ancestrales, como el Leicester City coronándose en la Premier League inglesa; como los Rays ganando la Serie Mundial o los Bucks de Milwaukee venciendo en la NBA.

A esas historias quieren agregarse alguna de las 12 franquicias que no han podido alzar un trofeo Vince Lombardi en 56 ediciones.

El problema es que, como el rol protagónico no alcanza para todos, únicamente podría ser un equipo el que rompa los pronósticos históricos y se eleve por encima de los demás en el olimpo del futbol americano profesional.

Vikings, Panthers, Falcons, Chargers, Titans, Cardinals, Browns, Lions, Texans, Jaguars, Bengals y Bills son los que arrancan este año con la misión sorprender a todos y llevarse la gloria en los emparrillados.

Y es que la capacidad de asombrar no va en función de los momios, de las casas de apuestas y el favoritismo computarizado, sino de romper los paradigmas que la narrativa les ha impuesto a lo largo de la historia.

Con 4 finales perdidas, Minnesota y Búfalo son los que cargan con mayor dolor el lastre de sus memorias. Otros como Browns, Lions, Texans y Jaguars ni siquiera saben lo que es jugar un Super Bowl.

Sea como sea, la segunda temporada de la NFL con 17 juegos en campaña regular pinta para que un campeón inédito se rebele contra la inercia y rompa las expectativas.

Adiós protocolos sanitarios, adiós pruebas de Covid-19 y cubreboca obligatorio; bienvenida sea la nueva normalidad en el deporte de las tacleadas.