Tema legal en la Conade: Ana Guevara explica la situación con los deportistas y las federaciones

CIUDAD DE MÉXICO.-En medio de un creciente conflicto, deportistas mexicanas de alto rendimiento en disciplinas acuáticas como el nado artístico, los clavados, la natación y el polo, han expresado su preocupación por la falta de recursos económicos necesarios para competir a nivel internacional.

Nadadoras y clavadistas campeonas internacionales han denunciado en diversos foros la insuficiente financiación que han recibido, lo que ha generado una serie de protestas y reclamos.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha respondido a estas preocupaciones, ofreciendo revisar los casos individualmente y buscar una solución para garantizar un adecuado apoyo a los deportistas.

No obstante, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara, ha señalado que la situación es más compleja de lo que parece.

Según Guevara, el conflicto se origina en un problema jurídico entre la Federación Mexicana de Natación y la federación internacional correspondiente.

Esta situación ha llevado a que los deportistas se vean imposibilitados de recibir los recursos necesarios para sus viajes y preparación de cara a competencias internacionales.

Guevara ha destacado que los atletas están al tanto de esta situación y ha criticado algunos de sus reclamos, argumentando que han recibido otros tipos de apoyo y sugiriendo que han buscado atención mediática y victimizarse.

No no todas, no todos (los deportistas) mienten, antes creo que hay que explicarle a la gente si bien el recurso Federal quien le otorga, quien lo administra y quien lo vigila, es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, pero hay que explicar la gente que el escalafón previo a llegar la Conade son las federaciones y en eso pues encontramos un desaseo brutal es histórico”, dijo la funcionaria en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Agregó:

“No son culpa la Conade, la Conade está la liquidez, ahí está el recurso, pero las federaciones no cumplen y no hacen las cosas en tiempo y obviamente que lo más fácil es decirle pues la culpa la tiene Conade, porque es que no otorga el recurso. Pero hay una serie de irregularidades de las federaciones”.

Ana Gabriela destacó que las federaciones son agentes coadyuvantes del Estado.

"Son asociaciones civiles que colaboran con la Conade para poder hacer el andamiaje deportivo, no son funcionarios públicos, no son empleados de gobierno, pero, sin embargo, al momento de recibir recurso se vuelven responsables de recibir ese recurso y comprobar su recurso, ese es el escenario en el que estamos, no es de que nosotros decidamos a quien sí a quien no con sesgo y con intereses con favoritismos".

Ante este panorama, el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, ha planteado una posible solución al proponer que los deportistas se integren a la Secretaría de la Defensa, la cual ha brindado apoyo a jóvenes deportistas destacados en el pasado.

Sin embargo, Guevara ha descartado esta opción, argumentando que el Estado mexicano debe ser quien acompañe y respalde a los atletas en su camino hacia competencias internacionales.

A pesar de los obstáculos burocráticos y la falta de avances en las negociaciones, los equipos de nado sincronizado y clavados continúan su preparación.

¿Qué pasó con Paola Longoria?

Paola Longoria, una raquetbolista profesional mexicana, ganadora del campeonato mundial por la Federación Internacional de Racquetball en las categorías tanto individual como dobles femeniles, estuvo en problemas, según dijo Guevara.

Paola debe, debe la federación, debe Paola, debe todo el equipo y todo el equipo no pueden recibir nada. En el caso de Paola era millón seiscientos y no los comprobó a la Auditoría Superior de la Federación", dijo la titular de la Conade.

“Cuando llegan los auditores y dicen necesitamos la comprobación y ellas dicen que los perdieron, vamos con Paola y le preguntamos si tienen los comprobantes de entrega y no los tiene, el auditor dice se cierra”.

Puntos de lo que dijo Ana Gabriela Guevara con Ciro Gómez Leyva

Ana Guevara, titular de la Conade, afirma estar "amarrada de manos" debido a problemas legales en el organismo.

El presidente López Obrador mencionó el caso de las nadadoras del equipo de nados artísticos y criticó la forma en que los medios magnificaron la situación.

Guevara explica que la responsabilidad de otorgar apoyo a los atletas recae en las federaciones deportivas, y algunas de ellas no cumplen adecuadamente con su deber.

La Conade ha implementado medidas para garantizar la transparencia en el uso de recursos, lo que ha generado molestias y resistencia en algunas federaciones.

Guevara destaca la importancia de cumplir con las regulaciones legales y se refiere a casos específicos en deportes acuáticos donde ha habido conflictos legales que han afectado la participación de los atletas.