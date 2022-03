Sorteo de grupos Mundial Qatar 2022: Dónde, cuándo y a qué hora ver

DOHA, Qatar-. Solo faltan horas para conocer cómo se jugará la ronda de grupos del Mundial Qatar 2022, pues ya con prácticamente todas las selecciones clasificadas, se celebrará el esperado sorteo.

Será este viernes 1 de abril, en el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha, cuando se realice el sorteo entre las selecciones calificadas, para así conocer cómo quedarán los ocho grupos para la primera fase del torneo.

El sorteo de grupos de la Copa Mundial 2022 se podrá ver en vivo a las 10:00 am (centro de México), 9:00 am (Sonora) y 8:00 am (Pacífico), mismo que será transmitido por Canal 5, TUDN, Azteca 7 y aztecadeportes.com.

¿En qué bombo estará la Selección Mexicana?

El 'Tri' estará en el bombo 2 del sorteo de la fase de grupos, por lo que no podrá tener como rivales a Alemania, Croacia, Dinamarca, Estados Unidos, Holanda, Suiza y Uruguay, ya que estos siete países forman parte de este mismo.

Estas son las selecciones que estarán en el bombo 2, junto con México.

Las selecciones que están en el bombo 1

El bombo 1 está formado por el anfitrión Qatar, Argentina, Bélgica, Brasil, España, Francia, Inglaterra y Portugal, por lo que una de esas selecciones sí será rival del combinado mexicano.

Los otros dos bombos del sorteo de grupos

Bombo 3: Corea del Sur, Irán, Japón, Marruecos, Polonia, Senegal, Serbia y Túnez .

Bombo 4: Arabia Saudita, Camerún, Canadá, Ecuador, Ghana y tres ganadores del repechaje (Costa Rica vs Nueva Zelanda, Perú vs Emiratos Árabes Unidos y Gales vs Escocia-Ucrania).

Fecha: Viernes 1 de abril

Hora: 10:00 am (centro de México), 9:00 am (Sonora) y 8:00 am (Pacífico)

Canales: Canal 5, TUDN, Azteca 7 y aztecadeportes.com