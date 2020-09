"Son dos goles importantes los que he conseguido": Cristiano sobre sus goles 100 y 101

PORTUGAL – Para el goleador portugués Cristiano Ronaldo no era tanto como una ambición, sino como una motivación el hecho de poder superar la marca de las 100 anotaciones con la Selección de Portugal y posicionarse como el número en Europa y el segundo a nivel mundial. Este martes el atacante marcó su gol 100 y 101 con Portugal en la victoria contra Suecia por 2-0 en la Liga de Naciones.

Fue en el minuto 45 cuando el “Bicho” le puso su marca registrada a la anotación número 100 de su carrera como seleccionado y después el 101 llegó a los 72 minutos transcurrido. Con este triunfo Portugal se posiciona como el actual líder de su grupo al obtener su segunda victoria en la competencia.

Después de concluir el encuentro Ronaldo habló frente a los medios para expresar su sentir sobre la gran hazaña que se apuntó en su libro de logros durante su carrera como futbolista profesional, aunque no está muy cerca de tumbar al número uno, el iraní Ali Daei, quien marcó 109 goles con Irán.

"Son dos goles importantes los que he conseguido, es una marca que buscaba. Estoy muy contento, en primer lugar porque el equipo ha ganado y por alcanzar los 101, con dos goles enormes", declaró.

Ronaldo no estuvo adentro del campo en el primer partido que disputó su selección en el torneo el pasado sábado, donde se midieron contra Croacia, a quienes derrotaron por 4-1, pese a que no jugó estuvo apoyando a su bando desde las gradas e inclusive vivió un vergonzoso momento cuando fue regañado por las autoridades por no utilizar su cubrebocas.

El motivo de su ausencia en el pasado juego fue que Ronaldo llegó a Islandia con una infección en el pie derecho, por lo que tuvo que ser medicado con fuertes antibióticos y eso impidió que pudiera ser convocado, pero afortunadamente el cuadro salió victorioso.