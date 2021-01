Sobre regreso de México a Libertadores, presidente de Liga MX no aceptará tratos diferentes

CIUDAD DE MÉXICO-. Una de las posibilidades que tiene el futbol mexicano es regresar a la Copa Libertadores para los próximos torneos, que es el certamen sudamericano de mayor nivel referente a clubes.

El nuevo presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, dijo para MARCA Claro que los equipos sudamericanos tienen que tratar a los clubes mexicanos de igual a igual, quien dijo que hoy México tiene un futbol que todo mundo quiere.

“Nos quieren en el norte, nos quieren en el sur, yo encantado en las dos. Simplemente creo que nos tienen que tratar de igual a igual en Sudamérica. Yo no voy a aceptar un trato asimétrico, no vamos ir a llevarles nuestros equipos para que nos digan tú no ganas”, aclaró Mikel Arriola.

La última participación mexicana en Copa Libertadores fue en el 2016, torneo que tuvo como representantes de la Liga MX a Pumas UNAM, Puebla y Toluca. De ellos, los que más lejos llegaron fueron los universitarios, a cuartos de final.