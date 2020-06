Sindicato de Jugadores, molesto con Brady y Wilson por entrenar pese a Covid-19

El director ejecutivo del Sindicato de Jugadores de la NFL, DeMaurice Smith, no está contento de ver como lo quarterbacks Tom Brady y Russell Wilson siguen entrenando con varios de sus compañeros a pesar de las recomendaciones de no hacerlo.

Durante una entrevista con USA Today, Smith señaló que las acciones de Brady, Wilson y el resto de los jugadores compromete el futuro de la próxima temporada.

No están con el interés (Brady y Wilson) de proteger a nuestros jugadores que se dirigen al campo de entrenamiento, y no creo que estén en el mejor interés de que superemos una temporada completa", dijo Smith respecto a los constantes entrenamientos que se realizan en instalaciones que no pertenecen a los equipos de NFL.