¡Sin endeudarse! Así es cómo México planea organizar sus Juegos Olímpicos en 2036 o 2040

CIUDAD DE MÉXICO.- México pretende organizar unos Juegos Olímpicos de verano en 2036 o 2040 sin endeudarse, para lo cual usará la infraestructura con la que cuenta y el gobierno del país otorgará sólo un 10 por ciento de la financiación.

Queremos tomar en cuenta los cambios que ha habido en los Juegos Olímpicos, entre ellos el financiamiento. Ahora el 30 por ciento proviene de la venta de boletos, otro 30 por ciento con patrocinadores, 10 por ciento lo pone el gobierno sede y el 30 por ciento restante lo pone el Comité Olímpico Internacional (COI)", informó este miércoles el canciller de México, Marcelo Ebrard.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del país reiteró la postulación del país para organizar unos Olímpicos y contradijo a la ex medallista olímpica en atletismo Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, quien aseguró el pasado mes que Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, rechazó la idea de realizar la justa.

El presidente está informado y la obligación que tiene esta secretaría es respaldar las iniciativas del Comité Olímpico Mexicano (COM). Ahora no nos costará. Tenemos todo para hacerlo y el Gobierno de México tiene mucha iniciativa para llevarlo a cabo", añadió el aspirante a ser el mandatario de México tras el fin del sexenio de López Obrador en 2024.

Así es cómo México planea organizar sus Juegos Olímpicos en 2036 o 2040

Para continuar con los trámites ante el COI, que según Ebrard mostró en una carta interés porque México organice unos segundos Olímpicos, es formar un Comité Promotor que se presentará el próximo 30 de noviembre.

El Comité Promotor de México estará integrado por empresarios, miembros de la cultura y deporte, todos los que estarán involucrados en promover y luego llevar a cabo lo que significa organizar los Juegos Olímpicos", comentó.

El canciller dijo que los promotores designados determinarán la ciudad sede y las otras regiones de México que acogerán algunas de las competencias.

Marcelo Ebrard, titular de SRE, se encargó de anunciar la candidatura de México a unos Juegos Olímpicos. | EFE

"Las ciudades no deben adaptarse a los Juegos Olímpicos, no se deben hacer construcciones de grandes que no se usen después. Tienen que ser al revés, los Olímpicos se deben ajustarse a las ciudades, complementarlas y serles útiles", señaló el político mexicano.

México ya ha organizado Olímpicos

México ha organizado una vez en su historia unos Juegos Olímpicos de verano, cuando acogió la edición de 1968 en Ciudad de México.

Mucha de la infraestructura de aquel año sigue en pie y es usada en distintos deportes como el Estadio Olímpico en el que juegan los Pumas UNAM del fútbol mexicano.

El país norteamericano organizará en 2026 la Copa del Mundo del balompié junto a Canadá y Estados Unidos.