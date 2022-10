¡Juegos Olímpicos en México! María José Alcalá y Marcelo Ebrard anuncian inicio del proceso

CIUDAD DE MÉXICO-. Marcelo Ebrard, canciller de México, ha insistido desde hace meses con la realización de unos Juegos Olímpicos en el país próximamente, y justo ya inició el proceso para que esto se concrete.

Este miércoles, María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunciaron que México ya comenzó su proceso para ser sede de unas Olimpiadas por segunda ocasión.

De concretarse esta idea, México se convertirá en el primer país latinoamericano en organizar dos veces los Juegos Olímpicos, después de hacerlo en 1968 por primera vez.

#EnVivo | Anuncio sobre la postulación de México para los Juegos Olímpicos. https://t.co/gf0mLBcoxG — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 26, 2022

"México está considerado por el Comité Olímpico Internacional para competir y ser sede para los Juegos. Estamos iniciando el camino para ser nuevamente los organizadores de unos Juegos Olímpicos en el 2036", dijo Alcalá.

México deberá cumplir con varios requisitos para albergar los Juegos Olímpicos

Cabe señalar que México deberá cumplir con una serie de requisitos que pide el COI para continuar con el proceso, como la conformación de un comité y la realización de unos estudios.

"El Comité Olímpico Mexicano ha iniciado una serie de pasos, vamos a integrar el comité promotor y después iniciar unos estudios que nos pide el Comité Olímpico Internacional. Nuestra meta es traer los Juegos Olímpicos a México en 2036 o 2040", señaló Ebrard.

Ana Gabriela Guevara contradijo hace semanas realización de Juegos Olímpicos en México

"En este momento, hablando con el presidente de México, no estamos levantando la mano para nada. No es de interés de esta administración levantar la mano para un evento de ese calado. No quiero contradecir al canciller, yo no he hablado con él, no me ha pedido mi opinión, pero bajo la premisa de lo que vivimos en los económico, veo complicado que México pueda ser sede", declaró el pasado mes la directora de CONADE.