"Sería bonito ir a Juegos Olímpicos": Carlos Vela

CIUDAD DE MÉXICO.- El futbolista mexicano, Carlos Vela, confesó en una entrevista para la revista GQ que sería bonito asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a pesar de que se ha hecho a un lado de la Selección Mexicana después del Mundial de Rusia 2018.



Aunque ahora ante la posibilidad de asistir a la justa olímpica, el atacante del LAFC abrió la posibilidad.



No se me ha planteado participar en los Juegos Olímpicos. Claro que sería bonito estar. Todo lo que los rodea y cómo el mundo los ve. Todos nos detenemos a observar lo que está pasando en los Juegos Olímpicos. Creo que si realmente se me necesita o se platican las cosas bien y a todos nos agrada la idea, adelante.



El dos veces mundialista mencionó que para que esto pase tendrían que llegar a un acuerdo que sea bueno para ambas partes, tanto jugador como selección y así ser un buen apoyo para los jóvenes.

Tiene que ser algo que me guste y también a la otra parte. Puede ser un apoyo para la gente joven. Así que si me lo plantean... no hay locuras en esta vida".