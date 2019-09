Serena Williams supera una lesión y llega a los cuartos con Svitolina, Konta y Wang

NUEVA YORK.-La ex número uno del mundo Serena Williams mantuvo su racha triunfal en el Abierto de Estados Unidos al conseguir el pase a los cuartos de final por undécima vez consecutiva, donde también estarán como debutantes la ucraniana Elina Svitolina, la inglesa Johanna Konta y la china Quiang Wang.

La menor de las hermanas Williams, de 37 años, que busca el séptimo título en Flushing Meadows, tuvo que superar el doble obstáculo de vencer a la croata Petra Martic, la número 22 del mundo, y además hacerlo con una lesión en el tobillo derecho desde la mitad del segundo set del partido que ganó por 6-3 y 6-4.

Serena, que llegó al torneo como octava cabeza de serie, necesitó una hora y 32 minutos para imponerse a Martic, y seguir como la gran favorita a llevarse el título, si es que la lesión no merma sus facultades físicas o le impide continuar en la competición.

Se me dobló. No sé por qué", comentó Williams en la rueda de prensa posterior al partido. "Me fui a dar un volea y sentí con frustración como se me torció".