Selección Mexicana: Papá de Funes Mori "destroza" a Héctor Herrera con fuertes críticas

CIUDAD DE MÉXICO-. La Selección Mexicana no pasa por buen momento y la clasificación al Mundial Qatar 2022 cada vez se complica más, y en esta ocasión el papá de Rogelio Funes Mori "destrozó" a Héctor Herrera con críticas.

En una entrevista con ESPN Digital, Miguel Roberto Funes, papá de los hermanos Rogelio y Ramiro, criticó el funcionamiento del 'Tri' ante Costa Rica en Eliminatorias Concacaf por no enviarle pases al delantero, pero sobre todo, la participación de 'HH'.

"Yo vi el partido contra Costa Rica y no puedo creer que un terrible '5' que juega en el Atlético de Madrid, de diez pases que dio, haya dado seis mal. No puedo creer que no abastezcan al '9'; así el centro delantero nunca va a llegar a ser el goleador que quiere México, que necesitamos"

"Yo no estoy apuntando a Herrera. Si tú tienes que apuntar a Herrera, tienes que apuntar a los 11, o a los 15 que entraron. No sé cuál sea la forma de preparar un partido de Martino, pero México debe ser más agresivo", criticó el papá de Rogelio Funes Mori.

Ni Raúl Jiménez hubiera metido gol, dijo el papá de Funes Mori

El señor Funes explicó que ni siquiera Raúl Jiménez hubiese anotado gol ante el conjunto tico, al señalar que el 'Tri' jugó todo el partido enviando el balón para atrás en vez de ser más agresivo.

La temporada de Héctor Herrera con Atlético de Madrid

Como jugador colchonero en el futbol español a sus 31 años, Héctor Herrera ha participado en apenas 14 juegos y 447 minutos en la presente temporada, quien no registra goles ni asistencias.