Sean Payton ha mostrado mejorías en su recuperación por coronavirus

ESTADOS UNIDOS - El entrenador en jefe de los Saints de Nueva Orleans, de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Sean Payton, dijo que cada día se siente mejor, luego que dio positivo por coronavirus la semana pasada.

En entrevista por radio, Payton, de 56 años, indicó que no ha tenido fiebre durante ocho o nueve días, después de que comenzó a sentir síntomas el pasado 15 de marzo y se hizo la prueba al día siguiente, que dio positivo.

Payton señaló que "Me ha ido bien. Esto ha sido un proceso. Paso mucho tiempo tratando de aprender todo lo que pueda sobre esto (el coronavirus)".

"Pero he sido afortunado. Te quedas recluido como todos, y encuentras la forma de pasar el tiempo. Tuvimos un comité de competencia que se reunió el otro día por teleconferencia. Pero me siento mucho mejor. Y mi apetito no se disipó en absoluto durante ese tiempo. Veo muchas películas, luego vas a Twitter y ves que todos los demás están viendo los mismos programas".

Payton dice que se encuentra haciendo campaña para que otras personas aprendan de su ejemplo y prestó atención a los consejos de los funcionarios de salud y del gobierno para practicar el distanciamiento social de cara a que no haya un aumento en los casos que abruman el campo médico.

"No somos invencibles, y cada uno de nosotros ciertamente puede verse infectado. Tenemos políticos, atletas, lo que sea, se han infectado. El príncipe Carlos de Inglaterra se infectó ¿verdad? Entonces no importa si vives en un castillo o en un departamento".

Payton también habló sobre la resistencia del sur del estado de Luisiana a través de algunas de las crisis más conocidas del país en las últimas dos décadas, incluido el derrame de petróleo en el Golfo de México y el huracán Katrina.

"Hemos pasado por mucho", destacó y agregó que "ahora no sólo tenemos que ser duros, también tenemos que ser inteligentes de cara a superar otra grave crisis".