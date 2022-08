Se filtra monstruoso regaño de 'Piojo' Herrera a Sebastián Córdova cuando estaban en América (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO-. Este miércoles 31 de agosto se estrenó la nueva serie documental de Club América en Netflix, donde llamó la atención un momento en el que Miguel 'Piojo' Herrera le da una fuerte regañada a Sebastián Córdova.

En el video que fue filmado en los vestidores en un partido de Clásico Nacional entre América y Chivas, el 'Piojo' Herrera aparece regañando al plantel azulcrema, pero fue Sebastián Córdova quien se llevó la peor parte.

"No puede ser que Chivas nos haga un gol. Chivas juega y nosotros estamos en la pende... Y si traes una hueva, dime 'no estoy para jugar' y no pasa nada, te lo dije el otro día Córdova", dijo Miguel Herrera en aquel entonces.