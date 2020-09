Se alistan "Travieso" y Chávez para su pelea con causa

TIJUANA, BC.- En su momento, sus puños sirvieron para forjarse un nombre en el boxeo, ahora los usan en beneficio de los más necesitados.

Entre amenazas en broma y pronósticos de nocaut, los ex campeones mundiales Julio César Chávez y Jorge “Travieso” Arce buscan atraer a más aficionados para que los sigan en su tercera pelea de exhibición.

La cita es el próximo 25 de septiembre a través de un servicio de streaming con costo de 175 pesos a través de la página de Súper Boletos y transmitido en vivo desde el Grand Hotel de Tijuana, en un evento que será a puerta cerrada.

Parte de lo recaudado irá a la Fundación Julio César Chávez, que atiende a personas con algún tipo de adicción y en el caso del “Travieso” busca construir casas en Hermosillo para los más necesitados.

Ambos recordaron que Tijuana fue decisiva en su carrera.

“Mis peleas más duras las hice en Tijuana, enfrenté a Benny Abarca antes de enfrentar a Mario “Azabache” Martínez por el campeonato del mundo, Tijuana es una ciudad que alberga a muchos boxeadores de afuera por su nivel y porque aquí se paga en dólares”, dijo Chávez que disputó 20 peleas en esta frontera.

“Le quiero pegar una chinga al “Dienton” queremos ayudar a la gente de Sonora, Tijuana y Sinaloa, inicialmente no estaba contemplado que peleara mi hijo y él escogió a Mario Cazárez, yo no estuve de acuerdo porque viene de una fractura, pero ya está hecho”, añadió Chavez Gonzalez sobre el respaldo de la función.

Para Arce, también es una sede especial, pues aquí se coronó por vez primera.

“Yo pelee en las Torres por primera vez en Tijuana, y conocí a Fernando Beltrán (promotor) yo me quise cruzar de mojado por Nogales y Mexicali, cuando no pude me regresé a Tijuana y le hablé a Fernando porque ya tenía hambre, le tengo mucho cariño a la ciudad”.

La cartelera, de ocho combates, incluirá el regreso de Julio César Chávez Jr ante Mario Cazárez en peso súper mediano.