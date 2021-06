Scottie Pippen afirma que Phil Jackson es racista

CIUDAD DE MÉXICO.- Scottie Pippen, leyenda de la NBA y exjugador de los Chicago Bulls, acusó en una entrevista para el Dan Patrick Show de este lunes, al que fue su entrenador, Phil Jackson, de ser racista.

Todo esto se suscitó, luego de que en dicha entrevista, le cuestionaran a Pippen sobre aquel juego de playoffs en 1994 entre los Bulls y los Knicks de Nueva York.

Y es que aquella noche, Scottie se negó a entrar a la duela para los últimos segundos, luego de un tiempo muerto, ya que el entrenador Jackson prefirió preparar la última jugada del partido (con el juego empatado a 102) con el novato Toni Kukoc que con él, algo que para el 33 de los Bulls fue una acción racial.

Fue un movimiento racial para darle un ascenso. Después de todo lo que he pasado con esta organización, ¿ahora me vas a decir que saque el balón y se lo arroje a Toni Kuko? Me estás insultando", aseguró Pippen.