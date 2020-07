Scottie Pippen dice no estar enojado con Michael Jordan por lo visto en The Last Dance

Scottie Pippen terminó con los rumores y descartó estar molesto con Michael Jordan por lo visto en el documental de Netflix “The Last Dance”, donde ‘Su Majestad’ critica algunas actitudes de su ex compañero de los Chicago Bulls.

¿Por qué me ofendería algo que sucedió hace 30 años? No me molestó en absoluto. Fue una oportunidad para nuestra generación más joven que no había visto ni sabido nada sobre el basquetbol en los años 90", dijo Pippen a ESPN.

Aunque Jordan se desvive en elogios para él en la mayor parte de la serie, por el contrario, en uno de los diez episodios lo critica por haber decidido retrasar su cirugía hasta unos días antes del arranque de la temporada 1997-98, por problemas que el ex alero tenía con Jerry Krause, ex gerente general de los Bulls.

Por otra parte, Scottie, miembro del Salón de la Fama, considera que los Lakers de Los Ángeles son sus favoritos para quedarse con el título de esta temporada, pues tienen la fortuna de tener al Rey entre sus filas.

"Si quisieras elegir uno, diría en el equipo donde está LeBron James. El hecho de que su experiencia, su capacidad para unir a un equipo, la capacidad de ser dominante, es el jugador más dominante en el juego en este momento con Kevin Durant que no está participando”, concluyó.