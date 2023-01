Saúl “El Canelo” Álvarez se lanza contra Julio César Chávez Jr.: “Un desperdicio”

CIUDAD DE MÉXICO.-Saúl “El Canelo” Álvarez se lanzó contra Julio César Chávez Jr. y lo llamó “un desperdicio”.

En su más reciente entrevista para la revista GQ, el boxeador dijo que Julio César Chávez es “el mejor de México”, pero no opinó lo mismo sobre su hijo.

Al preguntarle sobre la primera idea, palabra o frase que se le viniera a la mente al escuchar su nombre, sin dudarlo comentó: “Un desperdicio”.

Recientemente César Chávez Jr le pidió la revancha al “Canelo”, quien hace unos 6 años le ganó por decisión unánime.

El hijo de la leyenda del boxeo mexicano declaró en una entrevista que quiere la revancha, "aunque Canelo se haga pendejo".

Durante una charla en el canal de YouTube "El Boxglero", Chávez Jr lanzó una serie de declaraciones polémicas sobre el legado de Álvarez y la posibilidad de un posible reencuentro dentro del cuadrilátero.

Sigo siendo una amenaza para él aunque no haga boxeo, porque soy una persona que le cae bien a la gente. Yo no soy como él, soy su opuesto en la pantalla y en el boxeo, pues alguien como yo no le gusta él" declaró.