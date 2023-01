"El Canelo" dice que les gustaría salir en una película de vikingos o romanos

CIUDAD DE MÉXICO.-Saúl “El Canelo” Álvarez dijo que, aunque la actuación no es lo suyo, sí le gustaría participar en una película.

En entrevista para la revista GQ, el boxeador indicó que “no estaría mal salir en una cinta de vikingos o romanos”.

Quizá me gustaría tener una participación como la que tuvo (David) Beckham en la película que hizo; algo de vikingos o romanos no estaría mal”, comentó “El Canelo”.

El rey del cuadrilátero también dio más información sobre su participación en la esperada película Creed III.

“Michael B. Jordan me habló y yo encantado de estar ahí”, indicó.

“No es un papel como se imaginan a lo mejor, pero salgo como dos o tres segundos; sin embargo, es un honor haber participado en una de las sagas que más me impulsaba cuando era joven. Veía las películas de Rocky para motivarme cuando empezaba en el box y ahora es un privilegio estar en una cinta tan importante”, agregó.

Sobre si habrá una película sobre su vida, el oriundo de Guadalajara afirmó que, de haberla, se titularía: "Un niño que nunca tuvo infancia”.

Sobre la razón, Álvarez mencionó que es porque “trabajo desde los cinco años".

"La verdad es que no viví muchas cosas que por lo general vive un niño o un adolescente; pero no me arrepiento de nada porque gracias a eso estoy en donde estoy y ahorita tengo la oportunidad de disfrutar de todo lo que sacrifiqué”, subrayó.

“El Canelo” es la portada de febrero de GQ México y Latinoamérica.