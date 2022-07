Santiago Giménez ya tiene acuerdo con Feyenoord y en cualquier momento será anunciado

CIUDAD DE MÉXICO-. Ya es prácticamente un hecho que Santiago Giménez es nuevo futbolista de Feyenoord Rotterdam, pues las directivas del club holandés y de Cruz Azul alcanzaron un acuerdo por el traspaso esta semana.

En entrevistas con medios mexicanos, el joven seleccionado mexicano confirmó que partirá a los Países Bajos la noche de este miércoles, para firmar contrato y convertirse oficialmente en nuevo delantero de uno de los clubes grandes del futbol holandés.

"Desde el principio de la carrera me he trazado metas; uno de estos era ir a Europa, hoy gracias a Dios esto se da. Estoy saliendo de mi casa y eso me pone triste, estoy seguro que algún día volveré", declaró Santiago Giménez para ESPN.

De igual manera, Mariel Duayhe, representante de Santiago Giménez, compartió una selfie y escribió "Nos vamos", en la que aparece con el nuevo futbolista de Feyenoord y con Christian 'Chaco' Giménez, el papá de 'Santi'.

Feyenoord anunciará a Santiago Giménez como su nuevo futbolista en cualquier momento

Con el acuerdo cerrado, Feyenoord Rotterdam, el tercer equipo con más títulos en Liga Holandesa, hará oficial la llegada del 'Bebote' entre este miércoles y jueves, después de un brillante inicio de Apertura 2022 que tuvo con Cruz Azul, en su despedida del futbol mexicano.

Se despide Santiago Giménez de Liga MX como el goleador del Apertura 2022

El canterano de Cruz Azul se despidió de su equipo y de la Liga MX como el goleador del presente torneo Apertura 2022, quien marcó cinco anotaciones en la misma cantidad de partidos.