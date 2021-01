Rommel Pacheco irá a Juegos Olímpicos aunque esté en campaña política

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que ya se inscribió como precandidato del PAN a Diputado federal por el III distrito electoral que corresponde a Mérida, el clavadista yucateco Rommel Pacheco Marrufo, aseguró que irá a los Juegos Olímpicos en Japón, ya que aunque estará en campaña, no descuidará sus entrenamientos como miembro olímpico.

Las precampañas -aseguró- "no me distraen ni desconcentra para participar en los siguientes Juegos Olímpicos, que se celebrarán a finales de julio y principios de agosto en Japón, indicó ya que dijo que él entrena a diario.

Dejó en claro que “una cosa no tiene que ver con la otra”, pues aunque participe en el actual proceso electoral, seguirá entrenando (como lo sigue haciendo a la fecha) para obtener buenos resultados para México en la competencia de clavados donde participará.

Además, sostuvo que el pasado viernes el Comité Olímpico Internacional (COI), dio a conocer que están analizando la posibilidad de cancelar definitivamente la edición 2021 (originalmente programada para el 2020) debido al alto número de contagios de Covid-19 registrados en varios países en las últimas semanas.

“El COI ha dicho que no serán pospuestos, sino que se cancelaría definitivamente o bien se realizaría en las fechas ya establecidas actualmente, de todas maneras nosotros seguimos a la espera de la decisión final”, subrayó.

Declaró también que en todo caso, las elecciones siguientes se realizarán el seis de junio, y los Juegos Olímpicos serán prácticamente dos meses después, entre los últimos días de julio y los primeros días de agosto, por lo que, además, tiene tiempo para seguir entrenando y poder participar.

De todas maneras, señaló que a pesar de la pandemia no ha parado de entrenar, y aunque estuvieron cerradas por varios meses las instalaciones deportivas, entrena en su casa; no obstante, dijo que actualmente sus ejercicios de preparación los hace diariamente.

“Algunas personas me han externado su preocupación por mi participación en la vida pública, genuinamente piensan que podría distraerme, sin embargo, lo que no saben es que estoy acostumbrado a realizar múltiples actividades, pues soy empresario, apoyo a organizaciones civiles, he participado en realitys televisivos, estudio mi maestría y he sido integrante de las Fuerzas Armadas, todo de manera paralela a mis entrenamientos”, reveló.

Dio a conocer que ha “medido sus tiempos” y que aunque ahora es precandidato por el Distrito III Federal, durante los 60 días de campaña, seguirá entrenando al mismo ritmo que lleva.

Acerca de su participación con el PAN, precisó que “aunque es nuevo en la vida política, tampoco soy un novato”, pues considera que tiene las credenciales suficientes para el cargo; además, de que no se hubiera animado si no fuera porque sabe que tiene la preparación y posibilidades para ganar, sentenció el deportista y ahora político.