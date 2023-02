Ricardo Salinas veta a Werevertumorro de Grupo Salinas luego de que el youtuber le ofreció su "ayuda"

CIUDAD DE MÉXICO-. Mazatlán FC perdió en casa 3-1 el pasado viernes en la jornada 5 del Clausura 2023 de Liga MX, lo que provocó que Ricardo Salinas Pliego, dueño del club, dijera en Twitter que "habrá cambios de fondo".

Al tweet de Ricardo Salinas se unió Gabriel Montiel, conocido en el mundo del internet como Werevertumorro, quien se ofreció "ayudarle" al empresario mexicano; sin embargo, el propietario de Mazatlán FC se opuso y se lanzó contra el youtuber e influencer.

"Primero que nada, hábleme de usted… segundo, a ver dígame a quien más ha ayudado y cuáles fueron los resultados, tercero, cuánto cobra y por qué tan caro", escribió Ricardo Salinas, respuesta que no le agradó a Werevertumorro, quien ya ha colaborado para Televisa Deportes (TUDN).

Conoces la creación de contenido en Mexico? Listo. Ayudar es gratis, si no hubiera escrito “contratame” y no le voy a hablar de usted a un CM que ni siquiera comprende lo que es AYUDAR. https://t.co/orUaWwpNNU — GABO MONTIEL (@werevertumorro) February 4, 2023

"¿Conoces la creación de contenido en México? Listo. Ayudar es gratis, si no hubiera escrito “contrátame” y no le voy a hablar de usted a un CM que ni siquiera comprende lo que es AYUDAR", contestó Gabriel Montiel.

Cuestiona Ricardo Salinas a Werevertumorro y dice que no es bienvenido a Grupo Salinas

"Soy multimillonario en gran parte gracias a la creación y difusión de contenido, ¿o tú me vas a enseñar a mí de creación de contenido? Saludos y gracias por ofrecerme ayuda, no la necesito... espero tu nunca necesites la mía. @JavierFerrerBGS el joven no es bienvenido en GS", puso Salinas Pliego.