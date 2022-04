Ricardo Salinas Pliego desmiente a David Faitelson y lo amenaza con demandarlo

CIUDAD DE MÉXICO-. Las declaraciones de David Faitelson contra Ricardo Salinas Pliego en su entrevista con Escorpión Dorado llegaron demasiado lejos, pues el famoso empresario mexicano ya amenazó con demandar al periodista de ESPN.

En la entrevista, Faitelson hizo algunas declaraciones de su pasado, y en una de ellas mencionó una ocasión en la que Ricardo Salinas Pliego "lo despidió" de TV Azteca, pero el propietario de la televisión de inmediato lo desmintió, en su cuenta de Twitter.

"Estoy seguro que David Faitelson estaba bromeando con el Escorpión Dorado. Voy a esperar su disculpa pública por inventar algo tan absurdo, decir que yo PERSONALMENTE le dije todo eso, me parece una pendejada. David renunció VOLUNTARIAMENTE cuando salió José Ramón"

"¿Cómo ve David, se anima a decírmelo en mi cara y demostrármelo, o solo fue una broma entre el Escorpión Dorado y usted, o quizá andaba tomado… o qué pasó? ¿Cómo le caería una demanda por difamación?", twitteó Ricardo Salinas Pliego.

¿Cuáles son las verdaderas razones de la salida de David Faitelson? Esto dijo Ricardo Salinas

"Casi estoy seguro que yo SÍ me sé las razones por las cuales usted renunció, pero por agradecimiento personal… me las voy a guardar (y porque dicen que incluyen a su señora esposa). Un abrazote y aquí lo espero, me dice cómo le quiere hacer", finalizó Salinas.