Ricardo La Volpe opinó que la Liga de Naciones 'no sirve'

TOLUCA, Estado de México.- Ricardo La Volpe, quien fuera entrenador de la Selección Mexicana la década pasada, manifestó que la Liga de Naciones de la Concacaf es un torneo que ‘no tiene nivel competitivo, no le convence y cree que tampoco sirve de algo jugarlo’.

Tampoco creo que deje algo, hay equipos 'amateurs' y este nuevo formato que es para sacar a los que pasan el Hexagonal, no le veo relevancia deportiva. A mí no me convence para nada, es decir, esto no sirve, es mi opinión, es lo que veo y creo. Algún día se tendrá que unir todo el continente americano y hacer una eliminatoria como en Europa", opinó el actual director técnico del Toluca.